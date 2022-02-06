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antonalexa23
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Овсяный пирог с творожной начинкой

Хрустящая корочка из овсянки с миндалем в сочетании с яблоками и творогом придают этому пирогу особое очарование. Овсяный пирог с творожной начинкой получается невероятно вкусным.
Для приготовления овсяного пирога с творожной начинкой понадобится:
Для теста:
300 г овсяных хлопьев быстрого приготовления;
100 г муки;
1/2 ч. л. разрыхлителя;
85-100 г сахара;
100 г сливочного масла;
миндальные хлопья.
Для начинки:
250 г творога 9%;
1 яйцо;
85-100 г сахара;
горсть изюма;
1 крупное яблоко;
форма для выпечки диаметром 20 см.

Смешать сухие ингредиенты - овсяные хлопья, муку с разрыхлителем и сахар.

Добавить растопленное сливочное масло.

Все размешать, чтобы получилось рассыпчатое тесто, как крупная крошка. Оставить на некоторое время, пока готовится начинка.

Для начинки творог смешать с яйцом и сахаром в однородную массу, добавить изюм и перемешать.

Форму для выпечки смазать растительным маслом, дно проложить пергаментом. Выложить 2/3 теста. Сверху равномерно выложить натертое на крупной терке яблоко.

Затем равномерно распределить творожную начинку.

На творог выложить оставшееся тесто и присыпать миндальными хлопьями.

Выпекать овсяный пирог с творожной начинкой и яблоками при температуре 180 градусов 30-40 минут до золотистого цвета. Пирог из овсяных хлопьев полностью остудить в форме, затем аккуратно переложить на тарелку.

Вкуснейший овсяный пирог с творожной начинкой и яблоками готов.

Приятного аппетита, радуйте своих близких!
Рецепт https://rutxt.ru/node/2773
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