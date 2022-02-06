Овсяный пирог с творожной начинкой

Картофель со сливками и сыром в духовке Хочу поделиться замечательным рецептом приготовления картофеля со сливками и сыром в духовке. Такую картошечку делала ещё моя бабушка, правда,…

Бельгийские вафли на сметане В электровафельнице можно испечь нежные, очень вкусные бельгийские вафли из теста, замешанного на сметане. Рецепт очень простой, готовятся вафельки…