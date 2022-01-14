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Рецепт песочных коржей для торта

Предлагаю вам рецепт приготовления песочных коржей для торта. Из таких коржей получится очень вкусный торт, который вы можете прослоить любым кремом, например, масляным кремом со сгущенкой. Каждый корж перед прослойкой кремом желательно смазать еще и любым джемом, чтобы они пропитались и стали мягче. Песочные коржи можно приготовить заранее, остудить, сложить в целлофановый пакет и оставить до следующего дня. Готовятся коржи не сложно, из доступных продуктов.
Для приготовления песочных коржей для торта понадобится:
масло сливочное или хороший маргарин жирностью 82% - 200 г;
мука высшего сорта - 2,5 стакана;
яйцо куриное - 2 шт.;
соль - щепотка;
сахар - 0,5 стакана;
разрыхлитель - 5 г;
ванильный сахар - 1 пакетик.

В муку добавить сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар, хорошо перемешать.Затем добавить нарезанное кусочками холодное сливочное масло или маргарин.
Перетереть все руками в крошку, добавить сырые яйца.
Быстро замесить тесто, которое вначале будет рассыпаться, а затем под теплом ваших рук отлично замесится в мягкий колобок. Завернуть песочное тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на пару часов.
Охлажденное тесто разделить на 7-9 частей. На столе, присыпанном мукой, каждую часть теста раскатать в не слишком тонкую лепешку. Края каждой лепешки обрезать, приложив к тесту крышку нужного диаметра. Противень застелить пергаментом и выложить на него лепешку (если диаметр лепешки небольшой, то на противень могут поместиться и 2 лепешки), наколоть вилкой.

Выпекать коржи в разогретой до 180-190 градусов духовке 10-15 минут. Следите, как только чуть подрумянится - готово!
Дать отличным песочным коржам остыть и можно их далее смазывать джемом и кремом, выкладывать их друг на друга, формируя торт. Песочные торты должны пропитываться в холодильнике не менее 8-10 часов.
Приятного аппетита!
Рецепт https://rutxt.ru/node/13164
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