Рецепт песочных коржей для торта

Для приготовления песочных коржей для торта понадобится:
масло сливочное или хороший маргарин жирностью 82% - 200 г;
мука высшего сорта - 2,5 стакана;
яйцо куриное - 2 шт.;
соль - щепотка;
сахар - 0,5 стакана;
разрыхлитель - 5 г;
ванильный сахар - 1 пакетик.
В муку добавить сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар, хорошо перемешать.Затем добавить нарезанное кусочками холодное сливочное масло или маргарин.
Перетереть все руками в крошку, добавить сырые яйца.
Быстро замесить тесто, которое вначале будет рассыпаться, а затем под теплом ваших рук отлично замесится в мягкий колобок. Завернуть песочное тесто в пищевую пленку и отправить в холодильник на пару часов.
Охлажденное тесто разделить на 7-9 частей. На столе, присыпанном мукой, каждую часть теста раскатать в не слишком тонкую лепешку. Края каждой лепешки обрезать, приложив к тесту крышку нужного диаметра. Противень застелить пергаментом и выложить на него лепешку (если диаметр лепешки небольшой, то на противень могут поместиться и 2 лепешки), наколоть вилкой.
Выпекать коржи в разогретой до 180-190 градусов духовке 10-15 минут. Следите, как только чуть подрумянится - готово!
Дать отличным песочным коржам остыть и можно их далее смазывать джемом и кремом, выкладывать их друг на друга, формируя торт. Песочные торты должны пропитываться в холодильнике не менее 8-10 часов.
Приятного аппетита!
Рецепт https://rutxt.ru/node/13164
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