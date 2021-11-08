Как готовить перловку на воде без замачивания

Тыквенно-шоколадные кексы На днях приготовила тыквенно-шоколадные кексы. Они просто поразили меня своим видом и вкусом. Кексики получились красивыми, ароматными, с ярким…

Гречаники в мультиварке Гречаники - это котлетки, в которых в мясной фарш добавляется гречневая крупа. Гречка в готовых котлетах практически не чувствуется, а её добавление…