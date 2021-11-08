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Как готовить перловку на воде без замачивания

Перловка - уникальная крупа, которая полезна как взрослым, так и детям. Готовить на ее основе можно много блюд и все они будут вкусны и разнообразны. Многие не любят перловку лишь по одной причине - её долго готовить. Сегодня я хочу рассказать о том, как приготовить перловую кашу на воде без замачивания. По этому рецепту Вы достаточно быстро сварите перловку и, уверена, будете довольны результатом. Ведь каша получается вкусной и рассыпчатой. Попробуйте!
Для приготовления перловки на воде без замачивания потребуется:
перловая крупа - 1 стакан;
вода - 4,5-5 стаканов;
соль - 0, 5 ч. л.;
растительное масло - 1 ст. л.
Для начала нужно выбрать хорошую крупу - без поврежденных и прелых зернышек. Перловую крупу промойте несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной.В кастрюлю налейте 3 стакана холодной воды, добавьте промытую перловку.
Доведите до кипения и варите перловую крупу на медленном огне 5-7 минут с момента закипания.
Затем воду слейте, крупу откиньте на дуршлаг.
Кастрюлю ополосните, налейте 1,5-2 стакана воды, добавьте соль и 1 столовую ложку растительного масла, вскипятите. Добавьте перловку и варите до полного испарения жидкости на медленном огне при слегка приоткрытой крышке, помешивая (примерно, 20-25 минут).
Перловая крупа бывает разная, поэтому время варки может увеличиться еще минут на 10. Если я готовлю перловую кашу на гарнир, то просто добавляю в сваренную кашу топленое или сливочное масло. Укутываю кастрюлю и даю каше настояться около 10-15 минут. Перловка, приготовленная на воде без предварительного замачивания, получается вкусной и рассыпчатой.
Если я отвариваю перловку для приготовления первого блюда (рассольника, например), то вареную готовую крупу откидываю на дуршлаг и промываю (чтобы суп в дальнейшем не был мутным). Также я замораживаю готовую перловку для первых блюд: охлаждаю и фасую по пакетикам. Очень удобно достать из морозилки пакет такой вареной крупы и сварить быстро рассольник. А еще такую кашу я готовлю мужу для рыбалки. Попробуйте!!!Вкусных и приятных моментов!
Рецепт https://rutxt.ru/node/12316
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