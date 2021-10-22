antonalexa23 (antonalexa23) wrote,
antonalexa23
antonalexa23
Category:

Мясо по-французски из индейки

Существует множество вариантов приготовления мяса по-французски. Вариант с индейкой без картофеля наверно можно считать самым диетическим. Мясо по-французски - прекрасное горячее блюдо для праздничного стола, субботнего или воскресного обеда, когда вся семья собирается вместе. Приготовить блюдо достаточно просто и это под силу даже начинающим хозяйкам.
Для приготовления мяса по-французски из индейки нам понадобится:
лук репчатый - 3-4 шт.;
филе индейки - 550 г;
помидор - 1 шт.;
сыр твёрдый - 100 г;
приправа для индейки или курицы, соль, перец - по вкусу;
сметана для смазывания;
масло растительное.
Филе индейки нарезать слайсами толщиной 8-9 мм.
Мясо выложить на досочку и хорошо отбить с помощью кухонного молотка, прикрыв пищевой плёнкой. Посыпать мясо солью, приправой для птицы и перцем по вкусу.
Нарезать ломтиками помидор и кружочками репчатый лук. Сказать по правде, зимой помидоры совсем безвкусные, поэтому лучше с ними готовить в летний период, когда помидоры грунтовые. Я добавила помидор совсем небольшой.
В форму для запекания выложить на дно фольгу и смазать растительным маслом, чтобы мясо не пристало. Сверху выложить отбивные из индейки, на них - кружочки лука и ломтики помидоров.
Далее немного смазать отбивные сметаной и посыпать натёртым сыром.
Разогреть духовку до 180 градусов и готовить мясо около 45 минут (до желаемого цвета корочки).
Сервировать мясо по-французски из индейки на блюде с зеленью и подать к столу. Гарнир можете выбрать по своему вкусу.Приятного аппетита!
Рецепт https://rutxt.ru/node/11822
#домашниерецепты #вкусныерецепты #вкусно #вкуснаяеда #кулинария #готовка #еда #домашняяеда #готовимдома #рецепт #рецепты #простыерецепты #рецептдня #Запеченное_мясо
Tags: #Запеченное_мясо, #вкуснаяеда, #вкусно, #вкусныерецепты, #готовимдома, #готовка, #домашняяеда, #еда, #кулинария, #простыерецепты, #рецепт, #рецептдня, #рецепты
Subscribe

  • Уха из горбуши по-фински

    Уха из горбуши по-фински получается аппетитной, с тонким сливочным вкусом. Для приготовления этого наивкуснейшего супа нам потребуются голова, хвост…

  • Салат "Цыпочка"

    Рецепт салата "Цыпочка" увидела в Интернете. Блюдо заинтересовало меня простотой ингредиентов, необычной заправкой и отличными отзывами, из которых…

  • Пирог с тыквой и яблоками

    Если вы не любите или не знаете, куда применить тыкву, испеките вкусный пирог с тыквой и яблоками. Сама тыква не особо чувствуется, но цвет и аромат…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic
    Help
  • 0 comments