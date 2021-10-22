Для приготовления мяса по-французски из индейки нам понадобится:
лук репчатый - 3-4 шт.;
филе индейки - 550 г;
помидор - 1 шт.;
сыр твёрдый - 100 г;
приправа для индейки или курицы, соль, перец - по вкусу;
сметана для смазывания;
масло растительное.
Филе индейки нарезать слайсами толщиной 8-9 мм.
Мясо выложить на досочку и хорошо отбить с помощью кухонного молотка, прикрыв пищевой плёнкой. Посыпать мясо солью, приправой для птицы и перцем по вкусу.
Нарезать ломтиками помидор и кружочками репчатый лук. Сказать по правде, зимой помидоры совсем безвкусные, поэтому лучше с ними готовить в летний период, когда помидоры грунтовые. Я добавила помидор совсем небольшой.
В форму для запекания выложить на дно фольгу и смазать растительным маслом, чтобы мясо не пристало. Сверху выложить отбивные из индейки, на них - кружочки лука и ломтики помидоров.
Далее немного смазать отбивные сметаной и посыпать натёртым сыром.
Разогреть духовку до 180 градусов и готовить мясо около 45 минут (до желаемого цвета корочки).
Сервировать мясо по-французски из индейки на блюде с зеленью и подать к столу. Гарнир можете выбрать по своему вкусу.Приятного аппетита!
Рецепт https://rutxt.ru/node/11822
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