Мясо по-французски из индейки

Уха из горбуши по-фински получается аппетитной, с тонким сливочным вкусом. Для приготовления этого наивкуснейшего супа нам потребуются голова, хвост…

Рецепт салата "Цыпочка" увидела в Интернете. Блюдо заинтересовало меня простотой ингредиентов, необычной заправкой и отличными отзывами, из которых…

Если вы не любите или не знаете, куда применить тыкву, испеките вкусный пирог с тыквой и яблоками. Сама тыква не особо чувствуется, но цвет и аромат…