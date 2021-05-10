Для приготовления салата с шампиньонами и огурцами понадобится:
1 крупная картофелина;
1 крупная морковь;
3 куриных яйца;
1 луковица;
200 г свежих шампиньонов;
2 маринованных или соленых огурца;
50 г сыра;
соль, перец - по вкусу;
майонез для заправки салата.
Морковь, картофель и яйца для салата необходимо заранее отварить и остудить.
Шампиньоны и лук нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, иногда помешивая. Посолить и поперчить в процессе.
Нарезать очищенный картофель кубиками. Если выкладывать салат слоями, то картофель будет первым слоем.
На слой картофеля выложить обжаренные шампиньоны с луком и нанести сетку из майонеза. Маринованные или соленые огурцы нарезать кубиками и выложить поверх грибов.
Затем нарезать кубиками отваренную морковь и добавить в салат следующим слоем.
На морковь также наносим сетку из майонеза. Я не люблю салаты, утопающие в майонезе, поэтому наношу сетку с помощью маленького пакетика и не промазываю майонезом каждый слой. Яйца нарезать кубиками.
Выложить яйца поверх моркови и покрыть сеткой майонеза.
Сыр натереть на терке, распределить равномерно по поверхности салата. Украсить салат по своему вкусу. Я украсила пластинками обжаренных шампиньонов.
Вкусный салат с жареными шампиньонами и огурцами готов.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!
Рецепт https://rutxt.ru/node/11145
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